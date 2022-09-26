Российские команды стали победителями первого международного Суперкубка «КЭС-Баскет». Турнир завершился в конце прошлой недели в Москве.

У юношей и девушек в нем выступили по 4 участника. Победителями стали Свердловская область (девушки) и Республика Татарстан (юноши).

В символические пятерки первого международного Суперкубка «КЭС-Баскет» вошли четверо россиян: у девушек – легкий форвард Анастасия Мурзаева и тяжелый форвард Мария Пахаренко, у юношей – разыгрывающий Ильфар Садуртинов и легкий форвард Булат Хурамшин.

Чествование победителей состоялось во время финального матча Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» обыграл ЦСКА (71:70). Российских девушек и юношей поздравили президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, а также олимпийские чемпионки Барселоны-1992 Светлана Антипова и Ирина Сумникова. Кроме того, Школьной баскетбольной лиге «КЭС-Баскет» был вручен памятный приз в честь 15-летия.

Итоговое положение

Девушки

1. Россия. 2. Узбекистан. 3. Киргизия. 4. Казахстан.

Юноши

1. Россия. 2. Беларусь. 3. Киргизия. 4. ЛНР.

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