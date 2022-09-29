Председатель ПСБ принял участие в X Международном форуме «Россия – спортивная держава»

Председатель ПСБ Петр Фрадков во время рабочей поездки в Кемерово принял участие в X Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава». В ходе него он провел деловые встречи, в том числе с министром спорта РФ Олегом Матыциным.

Кроме того, Петр Фрадков и губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилев подписали соглашение о строительстве в Кемерове Центра уличного баскетбола в рамках «Первого Всероссийского Спортивного проекта «ПСБ — Детям». Также предусматривается создание и развитие спортивной инфраструктуры в Кемеровской области, обеспечение доступных условий для занятий физкультурой и спортом, развитие детско-юношеского и студенческого спорта.

«Центры уличного баскетбола, которые ПСБ открывает совместно с Российской Федерацией Баскетбола, – это наш вклад в развитие массового и детского спорта в стране. Современные и качественные спортивные объекты объединяют активную, увлеченную движением и любовью к баскетболу молодежь, дают возможность бесплатно заниматься олимпийским видом спорта детским спортивным командам и опытным спортсменам.

Мы рады, что проект «ПСБ – Детям» растет, развивается и расширяет географию на новые регионы, к числу которых теперь присоединяется и Кузбасс», – отметил Фрадков.

На сегодня ПСБ уже открыл 12 Центров уличного баскетбола международного класса в разных городах России.

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