Тайриз Макси во второй предсезонной игре подряд набирает 20 и более очков

Теги предсезонные матчи Кливленд Филадельфия НБА видео Тайриз Макси Баскетбол

Защитник «Филадельфии» Тайриз Макси во втором предсезонном матче подряд становится самым результативным в команде, набирая 20 и более очков.

Во встрече с «Кливлендом» (113:112) Макси записал на свой счет 21 очко, реализовав за 15 минут 9 из 11 с игры. В его активе также 2 передачи.

В первой предсезонной игре с «Бруклином» Макси отметился 20 очками.

«Бостон» трясет, «Нетс» – реалити-шоу, Харден посвежел. BasketTalk с Романом Сприкутом оценивают Атлантический дивизион

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные