Тайриз Макси во второй предсезонной игре подряд набирает 20 и более очков

Защитник «Филадельфии» во втором предсезонном матче подряд становится самым результативным в команде, набирая 20 и более очков.

Во встрече с (113:112) Макси записал на свой счет 21 очко, реализовав за 15 минут 9 из 11 с игры. В его активе также 2 передачи.

В первой предсезонной игре с «Бруклином» Макси отметился 20 очками.

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