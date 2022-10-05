Желимир Обрадович: «Сложно сказать, как бы Россия выступила на Евробаскете, многое зависит от игроков»

Главный тренер не смог дать точный прогноз результатов сборной России на Евробаскете-2022 в случае участия команды в турнире.

«Это гипотетический вопрос. Сложно что-то прогнозировать, многое зависит от игроков. Перед турниром все говорят о составах команд, и подбор баскетболистов очень важен. Но в то же время и сам коллектив должен сформироваться, чтобы достичь результата.

Игрокам необходимо выполнять установку тренерского штаба. Для победы им нужно быть готовым отдать все, что у них есть, и даже больше. Поэтому тяжело сказать, как бы все сложилось на турнире. Не только для России, но и для любой другой команды, которая не принимала участие», – сказал Обрадович.

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