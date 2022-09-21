Велимир Перасович: «Все в Европе говорят об УНИКСе как об одной из самых ярких команд прошлого сезона»

Теги УНИКС Turkish Airlines EuroLeague Велимир Перасович Единая лига ВТБ Марио Хезоня Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович заявил, что все его баскетбольные знакомые из Европы считают УНИКС одной из самых ярких команд прошлого сезона и уверены, что она вышла бы в плей-офф Евролиги.

«Я понял, что нам удалось сделать в прошлом сезоне, только когда начал ездить по Европе и общаться с разными людьми из баскетбола. Все, как один, говорят о нас как об одной из самых ярких команд сезона. Все уверены, что мы смогли бы выйти в плей-офф.

Что и говорить: на момент отстранения российских клубов мы были выше в таблице, чем будущий чемпион «Эфес». В последний месяц перед отстранением нам немного помешал коронавирус, но после него, я уверен, мы бы пришли в норму. Однако это уже история, нужно двигаться дальше.

Наш старт в чемпионате оказался тяжелым, но по-другому быть не могло. Любой старт тяжелый. Мы знали, что наш баскетбол будет сильно зависеть от прогресса Марио Хезони — и когда он стал больше играть на команду, тогда наши результаты пошли вверх, мы выросли как команда.

Хезоне нравилась наша команда, наш клуб. Если бы мы играли в Евролиге в этом сезоне, гарантирую вам, что Марио остался бы в Казани», – сказал Перасович в интервью «БИЗНЕС Online».

Пашутин приедет в Краснодар, Астапкович – в Нижний, а финалисты Лиги сыграют в ноябре. Яркие даты в календаре Лиги ВТБ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные