Дарвин Хэм в «Лейкерс» – лучшее тренерское назначение лета-2022 по мнению генменеджеров НБА

Генменеджеры клубов считают, что приход Дарвина Хэма в является лучшим назначением главного тренера в минувшее межсезонье.

По мнению функционеров, Хэм сможет оказать наибольшее влияние на результаты команды. За это проголосовали 48% генменеджеров.

На втором месте по итогам опроса находится новый главный тренер (31%).

Также были отмечены Стив Клиффорд (17%), который вернулся в , и Уилл Харди (3%), возглавивший «Юту».

В прошлом сезоне наибольшего влияния на результаты команды генменеджеры ожидали от главного тренера «Индианы» Рика Карлайла.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри