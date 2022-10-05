Дебют легионеров «Зенита» в Лиге ВТБ и приезд Желимира Обрадовича в Россию – в новом выпуске «Вида сверху»
Ютуб-шоу «Вид сверху» представил новый выпуск, который посвящен старту сезона Единой лиги ВТБ.
Ролик содержит рассказ о матче открытия чемпионата между «Зенитом» и УНИКСом (79:82), который стал дебютным в Лиге ВТБ для новичков санкт-петербургской команды Томаса Эртеля, Ричарда Соломона и Трея Томпскинса.
Также новый выпуск «Вида сверху» повествует о приезде на самого титулованного тренера Европы Желимира Обрадовича на Суперкубок Единой лиги ВТБ.
Защита титула, первый плей-офф и эксперименты. Чего ждать от команд Лиги в новом сезоне?
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