Дебют легионеров «Зенита» в Лиге ВТБ и приезд Желимира Обрадовича в Россию – в новом выпуске «Вида сверху»

Теги УНИКС Зенит видео Единая лига ВТБ Томас Эртель Трей Томпкинс Ричард Соломон Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

Ютуб-шоу «Вид сверху» представил новый выпуск, который посвящен старту сезона Единой лиги ВТБ.

Ролик содержит рассказ о матче открытия чемпионата между «Зенитом» и УНИКСом (79:82), который стал дебютным в Лиге ВТБ для новичков санкт-петербургской команды Томаса Эртеля, Ричарда Соломона и Трея Томпскинса.

Также новый выпуск «Вида сверху» повествует о приезде на самого титулованного тренера Европы Желимира Обрадовича на Суперкубок Единой лиги ВТБ.

Защита титула, первый плей-офф и эксперименты. Чего ждать от команд Лиги в новом сезоне?

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