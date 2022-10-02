НБА. Предсезонные матчи. «Бостон» примет «Шарлотт», «Торонто» – «Юту», «Хьюстон» – «Сан-Антонио»

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В воскресенье, 2 октября, состоятся три предсезонных матча НБА.

«Бостон» примет «Шарлотт», «Торонто» – «Юту», «Хьюстон»«Сан-Антонио».

НБА

Предсезонные матчи

Бостон – Шарлотт
Дата проведения
2 октября, 20.00, «TD Garden»
Онлайн матча

Торонто – Юта
Дата проведения
3 октября, 01.00, «Rogers Place»
Онлайн матча

Хьюстон – Сан-Антонио
Дата проведения
3 октября, 02.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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