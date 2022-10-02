НБА. Предсезонные матчи. «Бостон» примет «Шарлотт», «Торонто» – «Юту», «Хьюстон» – «Сан-Антонио»

В воскресенье, 2 октября, состоятся три предсезонных матча НБА.
«Бостон» примет «Шарлотт», «Торонто» – «Юту», «Хьюстон» – «Сан-Антонио».
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 2 октября, 20.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 3 октября, 01.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 3 октября, 02.00, «Toyota Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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