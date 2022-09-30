Суперкубок Италии. Финал. «Виртус» победил «Динамо Сассари»

В четверг, 29 сентября, состоялся финал Суперкубка Италии, в котором «Виртус» взял верх над «Динамо Сассари» со счетом 72:69.

Суперкубок Италии

Финал

Динамо Сассари – Виртус – 69:72 (19:23, 30:20, 10:14, 10:15)

ДИНАМО САССАРИ: Онуаку (18 + 9 подборов), Бенджюс (15 + 7 подборов).

ВИРТУС: Мики (13 + 6 подборов), Кординье, Белинелли (оба – 12).

29 сентября. 21.45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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