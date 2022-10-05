Джей Би Бикерстафф: «Нет опасений, что Эван Мобли пропустит начало сезона»

Главный тренер уверен, что тяжелый форвард команды успеет восстановиться от травмы к началу сезона.

«Мы всегда с бережностью относимся к нашим игрокам, но сейчас у нас нет опасений, что Эван пропустит начало сезона.

В предсезонке попробуем разные составы. Это позволит игроками поиграть на разных позициях и провести больше времени на площадке, а также позволит нам снять больше материала для дальнейшего анализа», – сказал Бикерстафф.

В понедельник «Кавальерс» объявили, что Мобли пропустит 1-2 недели из-за растяжения связок правого голеностопного сустава.

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