«Кавальерс» могут обменять Джеди Османа на Джея Краудера

Форвард (27 лет, 201 см) является кандидатом на обмен на форварда (32 года, 198 см), сообщает журналист Arizona Sports Джон Гамбадоро.

Ранее сообщалось, что «Кливленд» входит в число команд, заинтересованных в приобретении Краудера. Форвард уже выступал за «Кавальерс» в сезоне-2017/18.

Краудер не примет участие в тренировочном лагере «Финикса» по договоренности с клубом. «Санз» ведут переговоры об обмене игрока. На опытного форварда также претендуют «Бостон», «Мемфис» и «Майами».

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