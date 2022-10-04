Эван Мобли пропустит 1-2 недели из-за травмы голеностопа

Тяжелый форвард «Кавальерс» пропустит 1-2 недели из-за растяжения связки правого голеностопа.

Мобли получил травму во время тренировки в субботу. Эван проходит восстановительные процедуры, оценит состояние игрока позже.

Не исключено, что помимо предсезонных матчей Мобли пропустит и начало регулярного чемпионата НБА. «Кэвз» открывают сезон-22/23 19 октября в Торонто.

Мобли по итогам прошлого сезона финишировал вторым в официальном списке претендентов на приз «новичок года». Его средние показатели – 15,0 очка, 8,3 подбора и 1,7 блок-шота за игру.

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