Карл-Энтони Таунс планирует сыграть в матче открытия сезона

Центровой «Миннесоты» заявил, что планирует вернуться в строй к первому матчу сезона.

откроет сезон встречей с «Оклахомой» 19 октября.

Таунс на прошлой неделе был госпитализирован с инфекцией горла, которая вызвала у него проблемы с дыханием и вынудила игрока несколько дней находиться на постельном режиме. По словам центрового, он потерял около 8 килограммов. Карл-Энтони не стал раскрывать детали заболевания, известно лишь, что оно не связано с COVID-19.

Игрок идет на поправку и уже возобновил тренировки.

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