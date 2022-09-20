Виктор Вембаньяма: «Лучше быть вторым, третьим или 20-м на драфте, если после этого у тебя будет более успешная карьера»

Тяжелый форвард заявил, что первый номер драфта следующего года остается его целью, однако он понимает, что его карьера не будет зависеть от места на драфте.

«В этом сезоне для меня важно, прежде всего, закрепиться в качестве претендента на первый номер драфта. Именно это является моей целью, а не рисковать и пытаться набрать 15 килограммов. Я хочу окрепнуть, но самое главное для меня – это стремиться к благоприятной ситуации для НБА.

Со спортивной точки зрения самое интересное — найти клуб, который позаботится о перспективном игроке. Поэтому лучше быть вторым, третьим или 20-м на драфте, если после этого у тебя будет более успешная карьера. Возможно, это гордыня, но часть меня говорит, что никого не должно быть впереди меня», – сказал 18-летний французский бигмен.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича