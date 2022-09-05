«Кавальерс» после приобретения Митчелла не смогут предложить Эвану Мобли максимальное продление в 2024 году

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«Кавальерс» выменяли звездного защитника «Джаз» Донована Митчелла.

После приобретения Митчелла «Кливленд» не сможет предложить «большому» Эвану Мобли максимальное продление контракта на 5 лет уже в 2024 году.

По правилу назначенного игрока каждый клуб НБА может иметь в составе лишь двух баскетболистов, которые получили подобное продление через три года после начала карьеры. У «Кавальерс» таким игроком уже являлся Дариус Гарлэнд, Митчелл стал вторым.

«Кливленд» может переподписать Мобли на 5 лет в 2025 году как ограниченно свободного агента.

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