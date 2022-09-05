«Кавальерс» после приобретения Митчелла не смогут предложить Эвану Мобли максимальное продление в 2024 году

«Кавальерс» выменяли звездного защитника «Джаз» .

После приобретения Митчелла «Кливленд» не сможет предложить «большому» максимальное продление контракта на 5 лет уже в 2024 году.

По правилу назначенного игрока каждый клуб НБА может иметь в составе лишь двух баскетболистов, которые получили подобное продление через три года после начала карьеры. У «Кавальерс» таким игроком уже являлся , Митчелл стал вторым.

«Кливленд» может переподписать Мобли на 5 лет в 2025 году как ограниченно свободного агента.

Донован Митчелл – в «Кливленде»! Они собрали лучшую заднюю линию Востока?