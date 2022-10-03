Симоне Фонтеккьо: «Адаптация в НБА после Европы – непростой процесс»

Итальянский форвард «Юты» Симоне Фонтеккьо рассказал о том, как идет процесс адаптации в клубе НБА после выступления в Европе.
«Адаптация в НБА после Европы – непростой процесс, но я привыкаю.
Парни узнают меня, я тоже потихоньку знакомлюсь с ними. Эта неделя прошла хорошо», – заявил Фонтеккьо.
26-летний баскетболист в межсезонье подписал с «Джаз» контракт на два сезона и 6,5 миллиона долларов.
В матчах Евробаскета-2022 Симоне набирал 19,4 очка в среднем за игру при 45,1% из-за дуги.
Это был Евробаскет звезд. Но Лука, Яннис и Йокич оказались в тени других