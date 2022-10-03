Кевон Луни: «Хочу попасть в защитную сборную»

Центровой «Голден Стэйт» Кевон Луни рассказал об индивидуальных целях на предстоящий сезон.
«Хочу побороться за попадание в сборную НБА по игре в защите. У нас уже есть Дрэймонд Грин и Эндрю Уиггинс, которые хорошо обороняются. Хочу выйти на уровень этих парней, чтобы мое имя упоминалось вместе с ними.
Также я попытаюсь стать лучшим в лиге по подборам в нападении. Это, безусловно, одна из моих главных целей. Хотя бы попасть в пятерку лучших», – заявил Луни.
Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы