Кевон Луни: «Хочу попасть в защитную сборную»

Центровой «Голден Стэйт» рассказал об индивидуальных целях на предстоящий сезон.

«Хочу побороться за попадание в сборную НБА по игре в защите. У нас уже есть и , которые хорошо обороняются. Хочу выйти на уровень этих парней, чтобы мое имя упоминалось вместе с ними.

Также я попытаюсь стать лучшим в лиге по подборам в нападении. Это, безусловно, одна из моих главных целей. Хотя бы попасть в пятерку лучших», – заявил Луни.

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы