Марк Кьюбан: «Больше всего сожалею о том, что отпустил Стива Нэша»

Владелец признался TMZ, что до сих не простил себе то, что позволил Стиву Нэшу уйти из клуба после шести успешных сезонов.

– О чем вы больше всего сожалеете?

– Наверное, о том, что отпустил . Да, я сожалею об этом. Прошло уже почти 20 лет, а я до сих пор сожалею об этом.

Нэш выступал за «Мэверикс» с 1998 по 2004 год. После истечения контракта он перешел в «Финикс», где стал двукратным MVP лиги. Тогда игрок заявил, что ему «грустно расставаться с партнерами по команде», но он рад «перейти туда, где он действительно нужен».

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