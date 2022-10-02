Яннис Адетокумбо: «Когда завершу карьеру, хочу исчезнуть. Хочу быть как Тим Данкан. Где, черт возьми, Тим Данкан?»

Теги Майкл Джордан Мэджик Джонсон Милуоки Тим Данкан НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо хочет, чтобы все забыли о нем, когда его спортивная карьера подойдет к концу.

«Когда я завершу карьеру, я хочу исчезнуть.

Я хочу поехать туда, где меня не знают. Два года назад я был в Швеции, и меня там никто не знает. Когда я уехал оттуда, все удивлялись: «Это был Яннис?»

Я снял видео на YouTube, на котором я кричу на улице: «Здесь меня никто не знает, да!» И все просто оборачивались и спрашивали: «Кто этот сумасшедший?» Потом мы просто шли дальше, и никто не узнавал меня. Я ел хот-доги, гулял, сидел на улице, и меня никто не беспокоил, и это было здорово.

Я не хочу быть как Майкл Джордан, Мэджик Джонсон и все эти великие игроки, которые завершили карьеру, но люди по-прежнему узнают их, фотографируются с ними. Не думаю, что я способен на это.

Я хочу быть как Тим Данкан. Где, черт возьми, Тим Данкан?

Когда я закончу играть, я хочу, чтобы обо мне забыли. Не говорите обо мне, оставьте меня в покое», – заявил Яннис.

Disney+ выпустил фильм об идеальной семье Адетокумбо. Яннис в нем даже не главный герой

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