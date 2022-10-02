Яннис Адетокумбо: «Когда завершу карьеру, хочу исчезнуть. Хочу быть как Тим Данкан. Где, черт возьми, Тим Данкан?»

Форвард хочет, чтобы все забыли о нем, когда его спортивная карьера подойдет к концу.

«Когда я завершу карьеру, я хочу исчезнуть.

Я хочу поехать туда, где меня не знают. Два года назад я был в Швеции, и меня там никто не знает. Когда я уехал оттуда, все удивлялись: «Это был Яннис?»

Я снял видео на YouTube, на котором я кричу на улице: «Здесь меня никто не знает, да!» И все просто оборачивались и спрашивали: «Кто этот сумасшедший?» Потом мы просто шли дальше, и никто не узнавал меня. Я ел хот-доги, гулял, сидел на улице, и меня никто не беспокоил, и это было здорово.

Я не хочу быть как , и все эти великие игроки, которые завершили карьеру, но люди по-прежнему узнают их, фотографируются с ними. Не думаю, что я способен на это.

Я хочу быть как Тим Данкан. Где, черт возьми, ?

Когда я закончу играть, я хочу, чтобы обо мне забыли. Не говорите обо мне, оставьте меня в покое», – заявил Яннис.

Disney+ выпустил фильм об идеальной семье Адетокумбо. Яннис в нем даже не главный герой