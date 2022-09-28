Уилли Грин: «Зайон доминирует в большинстве игровых эпизодов»

Главный тренер «Нового Орлеана» Уилли Грин высоко оценил уровень готовности форварда команды к новому сезону.

«Его форма впечатляет. Мы увидели нашу команду в полном составе. Он выглядит изумительно. Сила и скорость позволяют ему доминировать в большинстве игровых эпизодов. Также он хорошо задействует партнеров по команде», – сказал Грин.

Уильямсон полностью пропустил прошлый сезон, так как восстанавливался после перелома стопы.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?