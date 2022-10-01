НБА. Товарищеский матч. 14+13 от Мозеса Брауна помогли «Клипперс» крупно победить «Маккаби Раанана»

Сегодня в Сиэтле «Клипперс» в товарищеском матче крупно обыграли израильский клуб «Маккаби Раанана».

Товарищеский матч

Сиэтл

– Маккаби Раанана – 121:81 (37:16, 28:14, 29:29, 27:22)

КЛИППЕРС: Кеннард (16), Браун (14 + 13 подборов), Диабате (14 + 7 подборов), Дево (14), Ковингтон (13), Моррис (10).

МАККАБИ: Морс (20 + 7 подборов), Сиггерс (15).

1 октября. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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