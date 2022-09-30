«Рокетс» планируют отчислить Тая Джерома

планирует отчислить разыгрывающего Тая Джерома (25 лет, 196 см), которого клуб приобретет в результате обмена с «Оклахомой».

«Хьюстон» и «Оклахома» договорились об обмене с участием восьми игроков.

«Рокетс» приобретут защитников Тео Маледона и Тая Джерома, форвардов Деррика Фэйворса и Мо Харклесса, а также пик второго раунда драфта-2025 (принадлежащий «Атланте»). Состав «Тандер» пополнят защитники Трей Берк, Дэвид Нваба, Стерлинг Браун и центровой Маркиз Крисс.

В прошлом сезоне Джером провел за «Оклахому» 48 матчей, набирая в среднем 7,0 очка, 1,6 подбора и 2,3 передачи.

«Он атаковал людей задом». Мозес Мэлоун делал исторические вещи, но его все равно забыли