Леброн Джеймс: «Луке Дончичу даже не нужно бросать, он очень умен»

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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отметил высокий игровой интеллект лидера «Далласа» Луки Дончича.

«Его габариты. Он ведь гигант, разыгрывающий ростом 203 сантиметра весит 102 килограмма. Мяч как будто привязан к его руке. И самое важное – его видение площадки. Вот почему я люблю его.

Он умеет контролировать игру. Ему даже не нужно бросать. Он получит мяч десять раз подряд и каждый раз сможет добраться буквально в нужную точку хотя бы за счет смены темпа. Он знает, как играть пик-н-ролл, если защита выходит далеко, использует подстраховку или уходит.

Он понимает, что может срезать угол и подставить плечо. И еще он знает, как вовремя снизить скорость и использовать повороты при завершении прохода в «краске». Даже не прыгать, просто выполнить евростеп, один-два, и большой парень будет каждый раз пролетать мимо. Это интеллект», – заявил Леброн.

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