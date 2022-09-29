Генеральный менеджер команды НБА: «Джей Краудер – не командный игрок»

По мнению генерального менеджера одного из клубов НБА, командам следует с осторожностью выменивать у «Финикса» опытного форварда .

«Он хороший игрок, ветеран, который побеждал и может помочь с трехочковыми и защитой.

Но я бы не решился взять игрока, который потребовал обмен только потому, что ему сказали, что он должен заработать место в стартовой пятерке. Это не командный игрок», – сказал руководитель одного из клубов.

Ранее сообщалось, что Краудер пропустит тренировочный лагерь «Санз» по договоренности с клубом. ведет переговоры об обмене игрока.

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