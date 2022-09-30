Кем Берч продолжает восстанавливаться после операции на колене

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Центровой «Торонто» Кем Берч все еще продолжает восстанавливаться после майской операции на правом колене и на данный момент готов не на 100 процентов.

Берч рассказал о том, что уже во время процедуры выяснилось, что у него разрыв мениска, который не могли выявить с помощью проведенных ранее МРТ-обследований.

В минувшем сезоне Берч из-за проблем с коленом сыграл лишь в 55 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем 4,5 очка и 4,3 подбора.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?

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