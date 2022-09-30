У комментатора НБА Майка Брина сгорел дом, никто не пострадал

Дом известного комментатора НБА Майка Брина на Лонг-Айленде полностью сгорел в воскресенье утром.

В момент возгорания в доме никого не было. По факту возгорания местные власти проводят расследование.

Брин работал из своего дома в разгар пандемии COVID-19, когда комментаторам нельзя было посещать арены.

Брин – один из самых узнаваемых комментаторов НБА. Работая на канале с октября 2003 года, он участвовал в трансляциях многих знаковых матчей регулярного сезона и плей-офф.

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