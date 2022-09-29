Джоэл Эмбиид стал гражданином США

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид заявил, что две недели назад в Филадельфии был приведен к присяге в качестве гражданина США.
Уроженец Камеруна отметил, что его жена и маленький сын сыграли решающую роль в его решении.
«Я живу здесь уже много лет. Мой сын – американец. Я живу здесь, быть американцем — это благословение, поэтому я сказал: «Почему бы и нет?» – рассказал баскетболист.
Эмбиид также имеет гражданство Франции и пока не определился, за какую национальную сборную хочет играть.
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