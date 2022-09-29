Джоэл Эмбиид – о борьбе за награду MVP: «Мне уже все равно»

Центровой «Филадельфии» признался, что его больше не волнует борьба за награду MVP.

«За последние два года я усвоил урок. Я хочу запомниться как лучший или один из лучших игроков всех времен, но к сожалению для меня, для этого нужно выигрывать награды. Это зависит не от меня.

Мне уже все равно. Первый год меня это действительно волновало, в прошлом году – уже не так сильно. Было бы здорово стать MVP. Немногим выпадает такая возможность даже оказаться в числе претендентов.

Два года подряд претендовать, но в итоге не получить награду – это отстой, но это неважно. Я верю в себя, и главная цель — выиграть чемпионат. Если мне нужно выиграть чемпионат, чтобы получить признание, я должен это сделать», – сказал Эмбиид.

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