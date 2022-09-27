Джоэл Эмбиид: «Сиксерс» хотят стать лучшей защитной командой НБА»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид рассказал о цели, которую ставят в команде перед новым сезоном.
«Мы знаем, что нам надо делать, но я бы сказал, что приоритет номер один – это защита. «Сиксерс» хотят стать лучшей защитной командой НБА.
Этого можно добиться только усилиями каждого из нас. Что касается меня, то мне пора сновать стать тем парнем, который не дожидается четвертой четверти, чтобы начать играть в обороне, а делает это все время.
Вместе с защитой приходит и нападение. Когда получается отбиваться на своей половине, то появляются возможности для легких очков, для быстрой игры, мы сможем задействовать Тайриза Макси.
Лично я чувствую себя хорошо. Отдохнул, провел все лето в постели», – заявил 28-летний Эмбиид.
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