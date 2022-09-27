Джоэл Эмбиид: «Сиксерс» хотят стать лучшей защитной командой НБА»

Центровой «Филадельфии» рассказал о цели, которую ставят в команде перед новым сезоном.

«Мы знаем, что нам надо делать, но я бы сказал, что приоритет номер один – это защита. «Сиксерс» хотят стать лучшей защитной командой .

Этого можно добиться только усилиями каждого из нас. Что касается меня, то мне пора сновать стать тем парнем, который не дожидается четвертой четверти, чтобы начать играть в обороне, а делает это все время.

Вместе с защитой приходит и нападение. Когда получается отбиваться на своей половине, то появляются возможности для легких очков, для быстрой игры, мы сможем задействовать .

Лично я чувствую себя хорошо. Отдохнул, провел все лето в постели», – заявил 28-летний Эмбиид.

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