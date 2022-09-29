Тайлер Хирро: «В лиге есть игроки, которым много платят, и я знаю, что я лучше их»

Атакующий защитник надеется, что клуб предложит ему максимальное продление контракта.

«В лиге есть игроки, которым много платят, и я знаю, что я лучше их. Так что мне должны предложить правильную сумму», – сказал 22-летний Хирро.

«Майами» может предложить Хирро максимальное продление контракта новичка – 188 миллионов долларов за пять лет. Если стороны не заключат соглашение, следующим летом Хирро станет ограниченно свободным агентом.

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