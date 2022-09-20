Управленец НБА: «Майами» следует выписать Тайлеру Хирро контракт на уровне Барретта»

Анонимный управленец клуба Восточной конференции НБА считает, что в интересах продлить контракт с защитником до старта сезона-22/23.

«Майами» следует выписать Тайлеру Хирро контракт на уровне того, что «Нью-Йорк» дал . Возможно, чуть больше. Хирро проявлял себя в плей-офф. Они нуждаются в нем.

Клуб и игрок хотят быть уверены друг в друге. Если Тайлеру так и не дадут контракт, то я даже не знаю, как он будет играть в предстоящем сезоне. Возможно, он будет излишне стараться, брать на себя, меньше пасовать и меньше упираться в защите, стараясь набрать привлекательную статистику», – заявил Барретт.

«Никс» прошлым летом подписали с Ар Джей Барреттом продление контракта на 4 года и 120 миллионов долларов.

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