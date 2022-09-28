Тайлер Хирро: «Плохая игра в плей-офф связана с новостью о втором ребенке»

Атакующий защитник прокомментировал неудачное выступление в минувшем плей-офф.

В регулярном чемпионате Хирро набирал в среднем 20,7 очка, 5 подборов и 4 передачи. Он был признан лучшим запасным игроком . В матчах на вылет его показатели составили 12,6 очка, 3,9 подбора и 2,8 передачи.

«Во-первых, у меня была травма паха, но это случилось не сразу. Я все равно плохо играл в начале плей-офф. Отчасти это было связано с новостью о том, что у меня будет еще один ребенок.

Я много думал об этом. Просто было такое время. Что есть, то есть. Теперь я снова готов играть. Очевидно, плей-офф прошел не так, как я хотел, но это еще один год и еще одна попытка», – признался Хирро.

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