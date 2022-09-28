Владимир Спивак: «Дончич выбрал Словению вместо Испании и Сербии, он хочет быть альфой»

Теги Даллас сборная Испании сборная Сербии сборная Словении НБА Лука Дончич Баскетбол

Баскетбольный комментатор Владимир Спивак считает разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича одним из главных претендентов на MVP в новом сезоне НБА.

«Дончич помешан на победах. Его отец – серб, он вырос как игрок в Испании, но выбрал Словению – самую слабую сборную из возможных. Все это потому, что он хочет побеждать и быть альфой», – заявил Спивак в шоу «Взял Мяч».

Дончич помог сборной Словении стать чемпионом Евробаскета-2017. Лидер «Маверикс» попадал в первую символическую пятерку НБА в трех последних сезонах.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные