Иван Русецкий подписал контракт с «Актобе»

Российский защитник Иван Русецкий (29 лет, 198 см) подписал однолетний контракт с казахстанским «Актобе», сообщает Telegram-канал «Перехват».

В прошлом сезоне Русецкий выступал за в Суперлиге, набирая 3,9 очка и 1,4 передачи в среднем за матч.

За «Актобе» также выступают российские игроки Роман Кобзев (21 год) и Борис Назмутдинов (26 лет). Главным тренером команды является олимпийская чемпионка Элен Шакирова.

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