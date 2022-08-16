Баскетбольная «Астана» подписала Романа Марчука

Легкий форвард Роман Марчук (29 лет, 198 см) стал баскетболистом «Астаны».

В столичном клубе с 2012 года выступает его брат Максим.

Ранее Марчук уже играл в «Астане» в сезоне-2012/13, став чемпионом Казахстана и обладателем Кубка страны.

Минувший сезон он провел в «Барсах Атырау». Его средняя результативность в Национальной лиге – 6,89 очка за матч.

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Мы забыли, кто играл в важнейших матчах сезона. Поможете вспомнить?

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