Билеты на первые домашние матчи баскетбольной «Астаны» поступили в продажу

Открыта продажа билетов на первые домашние матчи баскетбольного клуба «Астана» в предстоящем сезоне.

Игры с «Барсами Атырау» в Национальной лиге пройдут 29-30 сентября. Матчи пройдут на велотреке «Сарыарка», старт в 20:00.

Купив один билет, можно посетить оба матча сразу.

Билеты здесь.

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