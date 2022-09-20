Тренер Зайона Уильямсона: «Сейчас он в лучшем виде с точки зрения атлетизма за все время»

Джаспер Биббс, личный тренер форварда «Пеликанс» , рассказал о работе, которую проделал звездный баскетболист в межсезонье.

В первых трех сезонах в НБА Уильямсон отыграл в сумме всего 85 матчей.

«Этим летом мы разработали план. Зайон был привержен этому плану. Мы хотели, чтобы он провел сильный сезон не только индивидуально, но также решили сосредоточиться на вещах, которые надо сделать, чтобы он помогал команде добиваться побед. Мы хотели развивать его таким образом, чтобы он был более выносливым и лучше справлялся с необходимостью часто использовать атлетические качества при своих габаритах.

Мы сосредоточились на изменении состава тела – массы, уровня жира в организме и подобных вещах – при сохранении и улучшении гибкости, силы и мощи. Мы также сделали акцент на улучшении его общей физической формы. Чем больше вес, тем больше нагрузка на тело. Мы сосредоточились на аэробной и анаэробной физической подготовке – с учетом специфики баскетбола.

Одной из главных целей было вернуть Зайону те же атлетические способности, которые у него были до травмы. В процессе он стал лучше в этом смысле. Сейчас он в лучшем виде с точки зрения атлетизма за все время. Как только вы увидите его на площадке, то все поймете», – заявил Биббс.

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