Деандре Эйтон – о скандале с Робертом Сарвером: «Сказать по правде, пока все мутно»

Центровой «Финикса» Деандре Эйтон высказал свое мнение по поводу отстранения владельца клуба Роберта Сарвера на год.
«Сказать по правде, пока все мутно. Я не знаю, что там между строк. Нам нужно разобраться с этим до первого спорного мяча.
Когда я слышу все эти истории про людей и сотрудников, которые сталкивались с ним, мне трудно поверить. Но такие вещи недопустимы. Мне нечего больше сказать. Такое поведение неприемлемо», – сказал Эйтон.
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