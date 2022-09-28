Деандре Эйтон – о скандале с Робертом Сарвером: «Сказать по правде, пока все мутно»

Центровой высказал свое мнение по поводу отстранения владельца клуба на год.

«Сказать по правде, пока все мутно. Я не знаю, что там между строк. Нам нужно разобраться с этим до первого спорного мяча.

Когда я слышу все эти истории про людей и сотрудников, которые сталкивались с ним, мне трудно поверить. Но такие вещи недопустимы. Мне нечего больше сказать. Такое поведение неприемлемо», – сказал Эйтон.

НБА вынудила еще одного владельца продать клуб. Единственное место, где миллиардерам указывают на их моральный облик