Деандре Эйтон – о скандале с Робертом Сарвером: «Сказать по правде, пока все мутно»

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Центровой «Финикса» Деандре Эйтон высказал свое мнение по поводу отстранения владельца клуба Роберта Сарвера на год.

«Сказать по правде, пока все мутно. Я не знаю, что там между строк. Нам нужно разобраться с этим до первого спорного мяча.

Когда я слышу все эти истории про людей и сотрудников, которые сталкивались с ним, мне трудно поверить. Но такие вещи недопустимы. Мне нечего больше сказать. Такое поведение неприемлемо», – сказал Эйтон.

НБА вынудила еще одного владельца продать клуб. Единственное место, где миллиардерам указывают на их моральный облик

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