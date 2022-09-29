Энтони Дэвис в прошлом сезоне играл с травмой кисти

Форвард рассказал о том, что по ходу прошлого сезона получил травму кисти.

«Мало кто знает, но с января я имел дело с повреждением кисти. Мне было трудно бросать по кольцу так, как я привык», – заявил Дэвис.

По словам Дэвиса, сейчас кисть не беспокоит его, он ожидает, что в новом сезоне эта проблема отпадет.

В прошлом сезоне Дэвис в сумме провел 40 матчей, он также получал травмы колена и стопы. Звездный баскетболист реализовал лишь 18,6% 3-очковых.

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