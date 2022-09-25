Шакил О′Нил: «Я изменял. Я был лучшим в этом деле и совсем не горжусь этим»

Член Зала славы ′Нил заявил, что не имеет право судить главного тренера , и признался, что сам изменял жене.

«Я ухожу от этого разговора. Я был серийным изменником. Было бы безумием и кощунством с моей стороны, если бы я встал и сказал: «Бум, бум, бам». Я не могу этого сделать. Я знаю этих ребят лично. Я знаю, что они через многое проходят, потому что я сам прошел через многое.

Я лишь прошу не вовлекать в эту ситуацию определенных людей. Я давно знаю Ниа Лонг, и она мне нравится. У них много семейных проблем. Не буду обманывать. Я изменял. Я был лучшим в этом деле и совсем не горжусь этим. Я потерял семью из-за этого. Я потерял драгоценные, важные годы моих детей из-за этого. Я серьезно отношусь к ситуации», – сказал Шак.

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