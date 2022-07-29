Жоффре Ловернь стал игроком «Виллербана»

Центровой Жоффре Ловернь (30 лет, 211 см) официально перешел в «Виллербан».

Контракт рассчитан на 3 года.

С 2020 года Ловернь выступал за «Жальгирис». В минувшем розыгрыше француз набирал по 8,3 очка, 3,4 подбора и 0,9 передачи в среднем за игру.

«Переходы Нандо и Жоффре говорят о многом! Развивая наш проект, мы хотим поднять как можно выше в Европе, продвигая французский клубный баскетбол.

Опыт этих игроков будет чрезвычайно ценным для молодой и амбициозной команды», – заявил президент клуба Тони Паркер.

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