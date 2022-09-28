Шэннон Шарп: «Расселл Уэстбрук не может никуда перейти, потому что он никому не нужен, и он это знает»

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп заявил, что разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук не нужен ни одной команде НБА.

«Обычно, когда начальник не хочет, чтобы ты у него работал, он увольняет тебя. Расселл Уэстбрук — тот же игрок, каким он был всегда. Единственное, что отличалось в прошлом сезоне от «Оклахомы» после ухода Дюрэнта, от «Хьюстона» и от «Вашингтона», это были ожидания.

Он это знает. Расс знает, что «Лейкерс» хотят, чтобы он ушел. Роб Пелинка предельно ясно изложил это. Расс никому не нужен. Расс не может никуда перейти, потому что он никому не нужен, и он это знает», – сказал Шарп.

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