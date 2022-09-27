Кавай Ленард: «Завтра начнется тренировочный лагерь. Я участвую»

Звездный форвард заявил, что готов к полноценной работе после пропуска сезона-21/22.

Ленард выбыл с разрывом крестообразной связки 14 месяцев назад.

«План такой, что завтра начнется тренировочный лагерь. Что касается меня, то я участвую.

В процессе будем смотреть, как я себя чувствую, как развивается ситуация, все ли идет так, как мы хотим. Будем отталкиваться от этого, набирать форму», – сказал Ленард.

NBA Jam – магия 90-х. Здесь придумали «горячую руку» и «Boomshakalaka», а Пэйтон выпрашивал место для себя и Джордана