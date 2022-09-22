Кавай Ленард допущен к тренировкам «пять на пять»

Звездный форвард «Клипперс» получил разрешение врачей на участие в тренировках «пять на пять». Об этом сообщил в четверг президент по баскетбольным операциям Лоуренс Фрэнк.

«Он чувствует себя прекрасно, хочет участвовать во всем… Мы будем осторожными», — сказал Фрэнк, не назвав конкретные сроки возвращения Ленарда в строй.

Пятикратный участник Матча всех звезд пропустил весь сезон-2021/22 из-за травмы передней крестообразной связки.

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