Кавай Ленард допущен к тренировкам «пять на пять»

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард получил разрешение врачей на участие в тренировках «пять на пять». Об этом сообщил в четверг президент по баскетбольным операциям «Клипперс» Лоуренс Фрэнк.
«Он чувствует себя прекрасно, хочет участвовать во всем… Мы будем осторожными», — сказал Фрэнк, не назвав конкретные сроки возвращения Ленарда в строй.
Пятикратный участник Матча всех звезд пропустил весь сезон-2021/22 из-за травмы передней крестообразной связки.
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