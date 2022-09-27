Энтони Эдвардс – о гомофобном высказывании: «Жаль, если я кого-то обидел. Работаю над тем, чтобы стать лучше»

Защитник «Миннесоты» заявил, что сожалеет по поводу своего недавнего гомофобного высказывания.

«Приятель, я уважаю всех. Знаю, что опубликованное мной тогда было незрелым, мне жаль, если я кого-то обидел. Я работаю над тем, чтобы стать лучше», – сказал Эдвардс.

Энтони отметил, что он не против того, чтобы среди его одноклубников был гей, который критиковал бы других в команде за гомофобные высказывания.

«Конечно. Я полностью за. Я не против, это не про меня», – сказал 21-летний баскетболист.

«Вышла ошибка. Я хочу, чтобы люди любили меня, чувак. Мне совершенно не хочется давать никому поводов ненавидеть меня или говорить обо мне плохо, поэтому расстроился как за себя, так и по поводу того, что сказал о людях, это точно.

Мне надо думать, прежде чем делать что-либо», – сказал Эдвардс.

Эдвардс был оштрафован лигой на 40 000 долларов за насмешки над геями.

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