НБА не позволила Алексу Карузо сменить номер, потому что он входит в Топ-75 по продажам маек

Защитник признался, что хотел отказаться от 6-го игрового номера и взять другой номер в знак уважения к легендарному Биллу Расселлу.

НБА отклонила просьбу игрока, поскольку он входит в Топ-75 по продажам игровых маек.

В августе лига решила во всех клубах вывести из обращения 6-й номер в честь легенды «Бостона» , который умер в конце июля. Но выступающие на данный момент под 6-м номером игроки, включая Леброна Джеймса («Лейкерс»), могут продолжить его использовать.

В НБА вывели из обращения «6» во всех клубах – в память о Билле Расселле. Зачем? А Леброну придется менять номер?