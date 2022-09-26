ФИБА обновила рейтинг мужских сборных. Испания сократила отставание от США

опубликовала рейтинг мужских национальных сборных, обновленный по итогам летних матчей квалификации чемпионата мира-2023 и Евробаскета-2022.

Сборная России, ранее занимавшая 15-е место в рейтинге, отсутствует в списке.

Сборная Испании, одержавшая победу на чемпионате Европы, сократила отставание от лидирующей в рейтинге команды США до 1,8 балла.

Аргентина, победившая на чемпионате Америки, поднялась на три строчки и теперь занимает 4-е место. Победитель Евробаскета-2017 сборная Словении опустилась с 5-го места на 7-е.

Евробаскет-2022 реально оказался лучшим в современной истории. И вот почему