ФИБА объявила об изменении правил. У тренеров появится возможность запросить повтор спорного момента

С 1 октября 2022 года вступает в силу новая редакция официальных правил .

Основные изменения новых официальных правил ФИБА включают:

Появление тренерского челленджа – возможности для главного тренера запросить повтор спорного момента (IRS).

Наказание за нарушение при вводе мяча в игру в последние 2 минуты 4-й четверти и каждого овертайма больше не будет автоматически сопровождаться неспортивным фолом.

Паркет со светодиодной подсветкой. На соревнованиях ФИБА первого уровня теперь разрешено использовать паркет со светодиодной подсветкой. Это позволяет отображать игровые линии и более широкий спектр рекламы, а также улучшить взаимодействие с болельщиками.

Евробаскет-2022 реально оказался лучшим в современной истории. И вот почему