Александр Медведев: «Зениту» удалось сохранить бюджет на уровне прошлого сезона»

Теги Зенит Зенит Александр Медведев Единая лига ВТБ Баскетбол

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, что победителю Единой лиги ВТБ-21/22 удалось сохранить прошлогодний бюджет.

«Наша баскетбольная команда входит в структуру футбольного клуба «Зенит». Нам удалось сохранить бюджет на уровне прошлого сезона», – сказал Медведев.

Согласно опубликованным Единой лигой ВТБ данным, в сезоне-21/22 доходы «Зенита» составили 2,4 млрд рублей, расходы – 2,43 млрд рублей.

На зарплаты игроков петербургский клуб потратил 772 млн рублей, тренеров и технического персонала – 202 млн рублей.

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