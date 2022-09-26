Александр Медведев: «Зениту» удалось сохранить бюджет на уровне прошлого сезона»

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, что победителю Единой лиги ВТБ-21/22 удалось сохранить прошлогодний бюджет.
«Наша баскетбольная команда входит в структуру футбольного клуба «Зенит». Нам удалось сохранить бюджет на уровне прошлого сезона», – сказал Медведев.
Согласно опубликованным Единой лигой ВТБ данным, в сезоне-21/22 доходы «Зенита» составили 2,4 млрд рублей, расходы – 2,43 млрд рублей.
На зарплаты игроков петербургский клуб потратил 772 млн рублей, тренеров и технического персонала – 202 млн рублей.
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