Определился состав групп Лиги чемпионов ФИБА в сезоне-22/23

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Стал известен полный состав групп Лиги чемпионов ФИБА в сезоне-22/23.

В турнире примут участие 32 команды, которые разбиты на 8 групп. Последние четыре участника («Уникаха», «Тофаш», «Бенфика» и «Баккен») определились по итогам квалификационного турнира. 

Регулярный чемпионат стартует 4 октября. Победители групп напрямую попадут в Раунд 16-ти, а занявшие 2-е и 3-е места клубы сыграют в турнире плей-ин.

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